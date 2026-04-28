CHiCO with HoneyWorks、21stシングルリリース決定！チコハニと全国ツアーで“気合い入れ”ができる早期予約キャンペーンも

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CHiCO with HoneyWorksの21枚目シングル「君のせいで愛してる」が、6月3日に発売される。

■表題曲「君のせいで愛してる」はTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のOPテーマ

現在先行配信中の表題曲「君のせいで愛してる」は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマ。両片想いの甘酸っぱい恋模様を描いた“胸キュン必至”の物語に寄り添う、CHiCO with HoneyWorksならではのキュートでエモーショナルなサウンドが作品の世界観をよりいっそう引き立てている。

その他、シングルの収録曲など詳細は追ってアナウンスされる。

また、7月より開催される全国ツアーにあわせて、ライブ本番直前にメンバーと“気合い入れ”ができるイベントに抽選で招待する早期予約キャンペーンの実施が決定。店舗別先着購入者特典も用意される。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.04.14 ON SALE

DIGITAL「君のせいで愛してる」

2026.06.03 ON SALE

SINGLE「君のせいで愛してる」

https://cwhw.lnk.to/c8QY3q

■【画像】愛してるゲームを終わらせたい』のキービジュアル

■関連リンク

『愛してるゲームを終わらせたい』作品サイト

https://www.aishiteru-game.com/

CHiCO with HoneyWorks OFFICIAL SITE

https://www.chicoxxx.com/