○南海辰村 <1850> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.78％にあたる80万株(金額で3億7360万円)を上限に、4月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、5月15日付で60万株を消却する。



○信越化 <4063> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.42％にあたる4500万株(金額で2500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から27年4月27日まで。



○積水化 <4204> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.99％にあたる400万株(金額で120億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月30日から27年3月31日まで。また、発行済み株式数の5.81％にあたる2500万株の自社株を消却する。消却予定日は5月25日。



○富士電機 <6504> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.7％にあたる250万株(金額で210億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から27年3月31日まで。



○富士通 <6702> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.76％にあたる1億株(金額で1500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から27年3月31日まで。



○ＪＲ東海 <9022> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.68％にあたる650万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から7月31日まで。取得した自社株は8月31日付で全て消却する。



［2026年4月28日］



株探ニュース