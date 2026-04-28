26日の高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026

2000年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんの名を冠した「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026」が、26日に行われた。国内外のランナーが駆ける中、卓球女子の五輪メダリストも出場して見事に完走。反響が広がっている。

ぎふ清流ハーフマラソンで初めて21.0975キロに挑んだのは、卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんだ。

自身のインスタグラムでレース中の写真などを投稿。「初のハーフマラソン、始まる前は不安もあったのですが、完走できて嬉しいです。沿道の応援に元気をもらって、ランナーの皆さんと励まし合って最後まで頑張れました」「お正月から走ったり、仕事終わりに友人と待ち合わせして走ったり、充実した日々でした これからも楽しみながら続けていきます」などとつづると、ファンに反響が広がった。

「素晴らしい！ナイスラン」

「走る姿もお美しいです」

「走るフォーム綺麗だねー さすがです」

「さすがオリピアン」

「綺麗で、とても格好良いです」

他にもSNSでは「なんと、知らなかった！」「ハーフマラソンに出場されておったとは！」「豪華」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）