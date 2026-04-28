DOPING PANDA、自主企画＜Club DOPAMANIA 2026＞＆FC会員限定ワンマン開催決定
DOPING PANDAが、2026年夏から秋にかけてファンクラブ会員限定公演、および自主企画ライブを開催することを発表した。
まず、7月20日には、東京・新代田FEVERにて毎年恒例のファンクラブ会員限定ワンマンライブ＜the party＞を開催。続いて9月には、新しい自主企画公演として＜Club DOPAMANIA 2026＞を2日連続で実施する。
9月18日の神奈川・Billboard Live YOKOHAMAでは、「DP unplugged」と題し、鍵盤奏者をサポートに迎えたバンド初のアコースティックライブを。9月19日の東京・下北沢SHELTERでは、「タロティー 50祭」と銘打ち、タロティー（B）の50歳の誕生日を祝うスペシャル企画を敢行予定だという。なお、この日に限り、DOPING PANDAとタロティー率いるスペシャルバンド＜T-BAND(仮）＞との2マン形式となる。
本日より各公演の最速先行受付がスタートする。公演詳細、およびチケット受付情報は公式HPをチェックしていただきたい。
◾️DOPAMANIA CLUB会員限定ワンマンライブ＜the party＞
2026年7月20日（月・祝）東京・新代田FEVER 17:00 OPEN / 17:30 START
通常チケット代：5,500円（税込 /+1 Drink代別）
デザインチケット代：5,800円（税込 /+1 Drink代別）
オールスタンディング U-18：3,000円（税込 /+1 Drink代別）※18歳以下対象、当日身分証確認有
1次募集期間（抽選）：4月28日（火）19:00 〜 5月10日（日）23:59
受付URL：https://dopingpanda.fanpla.jp/news/detail/77635
◾️＜Club DOPAMANIA 2026「unplugged」＞
2026年9月18日（金）神奈川・Billboard Live YOKOHAMA
1stステージ OPEN 17:00 START 18:00 / 2ndステージ OPEN 20:00 START 21:00
DXシートDUO：15,300円（税込 / ペア販売）
DXシートカウンター：7,100円（税込）
S指定席：7,100円（税込）
R指定席：6,000円（税込）
カジュアルセンターシート：6,600円（税込 / 1ドリンク付）
カジュアルサイドシート：5,500円（税込 / 1ドリンク付）
DOPAMANIA CLUB会員限定先行受付（抽選）：4月28日（火）19:00 〜 5月10日（日）23:59
受付URL：https://dopingpanda.fanpla.jp/news/detail/77635
◾️＜Club DOPAMANIA 2026「タロティー 50祭」＞
2026年9月19日（土）東京・下北沢SHLETER
18:00 OPEN / 18:30 START / 対バン：T-BAND(仮)
通常チケット代：5,500円（税込 / 1ドリンク付）
デザインチケット代：5,800円（税込 / 1ドリンク付）
オールスタンディング U-18：3,000円（税込 / 1ドリンク付）※18歳以下対象、当日身分証確認有
最速先行受付(抽選)：4月28日（火）19:00 〜 5月10日（日）23:59
FC会員優先先行受付（抽選）：https://dopingpanda.fanpla.jp/news/detail/77635
一般先行受付URL：https://eplus.jp/dopingpanda/
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◆DOPING PANDA オフィシャルサイト