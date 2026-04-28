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01.Perfect
02.Japanese POP
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06.Blanket
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¡Øandrop 15th. Anniversary Special Live¡Ù
1.Image Word
2.MirrorDance
3.Roots
4.Ryusei
5.Boohoo
6.Happy Birthday,New You
7.Koi
8.Blue Nude
9.Ravel
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11.Beautiful Beautiful
12.Bright Siren
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15.Sound Check
16.Hyper Vacation
17.One
18.Yeah! Yeah! Yeah!
19.Voice
20.Toast
EN1.Hikari
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¡Øfragments of unfolding 2009-2024¡Ù
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5⽉9⽇¡Ê⼟¡Ë°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
5⽉16⽇¡Ê⼟¡Ëºë⽟ HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ⼼VJ-3
5⽉22⽇¡Ê⾦¡ËÊ¡²¬DRUM Be-1
5⽉29⽇¡Ê⾦¡Ë¿ÀÆàÀîF.A.D YOKOHAMA
6⽉13⽇¡Ê⼟¡ËµÜ¾ë ÀçÂædarwin
6⽉19⽇¡Ê⾦¡Ë⼤ºå Çß⽥CLUB QUATTRO
7⽉3⽇¡Ê⾦¡ËÅìµþ ·Ã⽐¼÷LIQUIDROOM
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