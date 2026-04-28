OddRe:が、5月1日にデジタルシングル「睡る君」をリリースすることを発表した。またリリースに先駆けて、4月29日0時より全国ラジオ局での先行オンエアも決定した。

「睡る君」は、“電波に乗って会いに行く”というイメージを起点に、夜の静寂に漂う気配や余韻をすくい取った楽曲だという。’80sニューウェーブやシューゲイザーの質感を纏った音像が夜の空気と重なった作品に仕上がったとのことだ。

なおOddRe:は、7月よりバンド初となる東名阪ワンマンツアー＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞の開催を控えている。チケットは現在各プレイガイドにて先行受付中だ。

◾️＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞ ・2026年7月1日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00

・2026年7月2日（木）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00

・2026年7月8日（水）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 ▼チケット情報

e+：https://eplus.jp/oddre/

ローソン：https://l-tike.com/oddre/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/oddre-o/ ▼東京

ローソン プレリクエスト：〜2026年5月6日（水）23:59 ▼大阪

ぴあ 2次プレリザーブ先行：〜2026年5月10日（日）23:59

e＋ 3次プレオーダー先行：〜2026年5月6日（水）223:59

ローソン プレリクエスト3次先行：〜2026年5月6日（水）223:59 ▼名古屋

ローソン プレリクエスト2次先行：〜 5月6日（水・祝）23:59

e＋ 2次プレオーダー先行：〜5月10日（日）23:59 主催：各地イベンター

企画・制作：Odd Re:cords / IRORI Records ▼お問い合わせ

・東京

CREATIVEMAN PRODUCTIONS TEL：03-3499-6669

・大阪

キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888(12:00〜17:00 ⼟⽇祝 休）

・愛知

サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100