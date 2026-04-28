28日午後、東京・葛飾区の路上でおよそ2キロの金塊が奪われた事件で、被害者の男性4人は金の取引のため、現場に集まっていたことが新たにわかりました。

現場となったのは、JR新小岩駅前のバスロータリー近くの路地を入ったところです。その後の取材で、男性4人は金の取引のためこちらに集まっていた最中に襲われたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、午後1時45分ごろ、およそ2キロの金塊をリュックサックに入れていた男性4人が、3人組の男に催涙スプレーのようなものをかけられ、殴る蹴るの暴行を加えられた上、金塊を奪われました。4人はケガをしているということです。

目撃者「片方は出血して、もう片方は催涙スプレーにやられたみたいで、顔真っ赤にして」

そして、捜査関係者への取材で判明した当時の状況ですが、男性4人が金の取引のために路上にいると、3人組のうち1人が現れ、話をしていたところ、残る2人が現れ、突然、催涙スプレーのようなものをかけて襲撃したとみられています。

3人組は今も逃走していて、警視庁が行方を追っています。