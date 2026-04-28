Balming Tigerが、5月19日にリリース予定の2ndフルアルバム『Gongbu』より、先行シングル「Home」を本日4月28日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

（関連：【映像あり】Balming Tiger、2ndフルアルバム『Gongbu』先行シングル「Home」MV）

アルバムの方向性を垣間見ることができる本楽曲は、サイケデリックかつレトロなバンドサウンドに、韓国および東アジア音楽のムードを融合させた一曲に。bj wnjn、sogumm、Mudd the student、Leesuho、San Yawnといったメンバーが、“Home（家）”という概念をそれぞれの視点から音楽的に再解釈している。

アートワークには、韓国近代建築を代表する建築家 故キム・チュンオプが設計した済州大学の旧本館を使用。現在はすでに解体されているこの建物は、本アルバムの世界観の中で“Gongbu Korea”の研究所として再構築されている。

また、MVはメンバーのJan’ QuiとSan Yawnが共同で監督を務め、韓国の伝統婚礼文化である“ハムジナビ（函持ち）”から着想を得たブラックコメディ形式で制作された。“Gongbu Korea”の被験者であるsogummの夢の中で物語が展開され、アルバムの中心テーマである“夢”を視覚的に表現している。同時に、本作の世界観の始まりを象徴する主要な空間やキャラクターが初めて登場する。

（文＝リアルサウンド編集部）