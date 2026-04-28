ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【長崎自動車】創業90周年記念イベント 写真展やバス車両の模型など… 【長崎自動車】創業90周年記念イベント 写真展やバス車両の模型など歴史を展示《長崎》 【長崎自動車】創業90周年記念イベント 写真展やバス車両の模型など歴史を展示《長崎》 2026年4月28日 19時19分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎自動車が28日に90周年を迎え、長崎市で記念イベントを開きました。 5月末までは写真展が開かれているほか、12月末までバス車両の模型の展示も行われています。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【佐世保市上原町】木造平屋建て住宅と隣接する倉庫が全焼する火事 ケガ人はなし《長崎》 「ぶつかる直前に歩行者に気付いた」新聞配達員の原付バイクにはねられ88歳の女性が死亡《長崎》 大村市で上下水道料金「口座引き落としできず」1084件の504万円あまり 事務処理ミス《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, リハビリ, 鎌倉, 神奈川, 法要, フローリング, 生花, 在宅医療, 葬儀, 墓