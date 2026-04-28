2026年4月29日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
生活が停滞気味になりそう。変わった習い事を始めてみると◎。
家族関係が良好な日。両親との語らいで心が和む暗示が。
人間関係が不安定に。ウソやごまかしも適度に使って修復して。
思い込みで心も体もがんじがらめに。もっと自由に過ごそう。
敵対者の意見が正しい場合も。指摘を受け入れる度量を持つと◎。
過ぎたことは忘れてしまおう。クヨクヨすると運気が停滞するかも。
物質運が良好な1日。探しものも案外簡単に見つかりそう。
軽はずみな発言がシャレにならない場面も。口を慎むこと。
スポーツ観戦などをアクティブに楽しんで。充実度は満点。
夜のお出掛けを存分に楽しめそう。5人以上で遊ぶのがおすすめ。
好調日。ワガママになって好きなことを満喫すると◎。
読書にツキあり。普段は読まない本を読めば世界が広がりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
生活が停滞気味になりそう。変わった習い事を始めてみると◎。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家族関係が良好な日。両親との語らいで心が和む暗示が。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人間関係が不安定に。ウソやごまかしも適度に使って修復して。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
思い込みで心も体もがんじがらめに。もっと自由に過ごそう。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
敵対者の意見が正しい場合も。指摘を受け入れる度量を持つと◎。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
過ぎたことは忘れてしまおう。クヨクヨすると運気が停滞するかも。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
物質運が良好な1日。探しものも案外簡単に見つかりそう。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
軽はずみな発言がシャレにならない場面も。口を慎むこと。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
スポーツ観戦などをアクティブに楽しんで。充実度は満点。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
夜のお出掛けを存分に楽しめそう。5人以上で遊ぶのがおすすめ。
2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
好調日。ワガママになって好きなことを満喫すると◎。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
読書にツキあり。普段は読まない本を読めば世界が広がりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)