今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月29日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


生活が停滞気味になりそう。変わった習い事を始めてみると◎。

11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


家族関係が良好な日。両親との語らいで心が和む暗示が。

10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


人間関係が不安定に。ウソやごまかしも適度に使って修復して。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


思い込みで心も体もがんじがらめに。もっと自由に過ごそう。

8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


敵対者の意見が正しい場合も。指摘を受け入れる度量を持つと◎。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


過ぎたことは忘れてしまおう。クヨクヨすると運気が停滞するかも。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


物質運が良好な1日。探しものも案外簡単に見つかりそう。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


軽はずみな発言がシャレにならない場面も。口を慎むこと。

4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


スポーツ観戦などをアクティブに楽しんで。充実度は満点。

3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）



夜のお出掛けを存分に楽しめそう。5人以上で遊ぶのがおすすめ。

2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


好調日。ワガママになって好きなことを満喫すると◎。

1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


読書にツキあり。普段は読まない本を読めば世界が広がりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)