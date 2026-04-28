英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、吸汗速乾性・高い通気性・UVカット機能を備えた薄手ミドラー「dry middler hoodie（ドライ ミドラー フーディー）」を発売する。

春秋の肌寒い時期から初夏にかけての登山を中心に、行動中の快適性を重視した機能設計が特長の一着。メンズ・レディースそれぞれの展開で、幅広いユーザーに対応する。

今年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしている。



「dry middler hoodie」

同製品は、UVカット機能（UPF45＋）を備え、紫外線を防ぐことで体力の消耗を抑え、行動中も快適なコンディションをサポートする。また、吸汗速乾性と高い通気性によって、汗をかいてもベタつきにくく、長時間の着用でも快適さを保つ。

さらに抗菌防臭加工（SEK認証）によって、ニオイの発生を抑制。連続着用や縦走などのシーンでも快適に着用が可能になっている。

素材には、紫外線対策と快適性を両立する高機能素材「SPACEMASTER UV」を使用。



「dry middler hoodie W's」

糸には紫外線・可視光線遮蔽セラミックスを練り込んだ十字断面ポリエステル長繊維を採用し、衣服内への紫外線透過を抑制する。

太陽熱線を反射することで、衣服内温度の上昇も抑える。

さらに、十字型断面構造によって毛細管現象が働き、優れた吸水拡散性を発揮する。生地構造にはダブルワッフル組織を採用。凹凸のある構造によって肌との接地面積を減らし、ベタつきを抑えたドライな着用感を実現している。

発売の製品は、各3色展開で、メンズ・ウィメンズ別展開となる。

同製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗で発売中だという。

［小売価格］

dry middler hoodie：1万6000円

dry middler hoodie W's：1万5500円

（すべて税込）

［発売中］

カリマーインターナショナル＝https://www.karrimor.jp