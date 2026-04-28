「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品は、人気のキャラクター「パペットスンスン」をパッケージにデザインしたひとくちカルパスを全国のスーパーマーケットなどで、4月上旬から発売している。

「パペットスンスン ひとくちカルパス」は、人気のキャラクター「パペットスンスン」をパッケージにデザインした、ひとくちサイズのドライソーセージ。

パッケージは主人公スンスンがひとくちカルパスを持っている姿や、スンスン、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンの組み合わせなどがかわいい5種類のデザインとなっている。パッケージを並べると「HITOKUCHI CALPAS」の文字がつながるデザインになっている。おやつやおつまみなど少しずつ食べたい時に便利なチャック付きのパッケージだという。

「パペットスンスン」の主人公スンスンは、パペットの国＜トゥーホック＞に住む6才の男の子。親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンとの日常の出来事をムービーやイラストにして、発信している。

［発売日］4月上旬

丸大食品＝https://www.marudai.jp