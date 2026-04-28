サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、オンでもオフでも使いやすい、上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200−BAG188BK（ブラック）」「200−BAG188BR（ブラウン）」「200−BAG188NV（ネイビー）」を発売した。

おすすめポイントは、オンオフ問わず使えるシンプル＆上品デザインとのこと。A4＆ノートPC収納対応の大容量設計になっている。肩掛けしやすい長めのハンドルだという。

商品特長は、ビジネスにもカジュアルにも自然に溶け込む、無駄を削ぎ落としたシンプルデザインとのこと。マットな質感のPUレザーが落ち着いた印象を演出し、持つ人のスタイルを選ばない。男女問わず使えるユニセックス設計で、通勤・通学はもちろん、休日の外出にもフィット。1つ持っておけば幅広いシーンで活躍する。





メイン収納にはA4サイズの書類や雑誌を余裕で収納可能。さらに、最大14型までのノートPCに対応した専用スペースを備え、ビジネスシーンでも安心して使える。必要なものをしっかり持ち運べるサイズ感で、荷物が多い日でもスマートに対応する。

バッグ内部には小物ポケットやペンポケットを豊富に配置した。スマートフォンや充電器、筆記具などを整理しやすく、取り出しもスムーズになっている。バッグの中で迷子になりがちなアイテムもすっきり収納でき、日々のストレスを軽減する。



左から：「200−BAG188BR（ブラウン）」「200−BAG188NV（ネイビー）」「200−BAG188BK（ブラック）」

長めに設計された持ち手によって、肩掛けがしやすく、移動時の負担を軽減する。腕を通しやすいゆとりある設計で、厚手のアウター着用時でも快適に使用可能。通勤ラッシュや移動の多い日でもストレスフリーな使い心地を提供する。

底鋲付きでバッグが直接床に触れるのを防ぎ、汚れやダメージを軽減。さらに自立しやすい設計で、置いた際の安定感も抜群だとか。滑らかな手触りのPUレザーは高級感がありながら、求めやすい価格を実現。日常使いに最適なバランスを追求した。

［小売価格］各4527円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp