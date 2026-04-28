ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしている。今回「いちばんちょっとおトクに」を目指した取り組みの一環として、昨今の食費節約ニーズと「色々なものを少しずつ食べたい」という多様な食スタイルに応えるべく、298円（税別）の低価格を実現した「明太子パスタ」と「醤油とだしのペペロンチーノ」を、4月28日から沖縄県を除く全国のファミリーマート約1万6100店で発売する。



「明太子パスタ」

昨今の物価高騰が続く中、ランチ代を賢く抑えたいというニーズが高まっている。これまでファミリーマートのパスタは400円〜500円台が中心だったが、今回、298円（税別）という圧倒的なコストパフォーマンスを実現した新シリーズを投入する。



「醤油とだしのペペロンチーノ」

単品での利用はもちろん、栄養バランスを考えたサラダや、食後の気分を上げるスイーツ、ホットスナックなどとの買い合わせも楽しんでもらえるように、麺量を抑えたお手軽サイズを採用した。先行して関東エリア約1000店舗で実施したテスト販売では、特に女性層やサイドメニューと一緒に購入する消費者から高い支持を得て、今回全国展開が決定した。今後も選べる楽しさが広がる低価格パスタのラインアップを順次発売していく。

「明太子パスタ」は、昆布や鰹のだしを効かせながら、辛さのパンチのある明太子ソースに、刻み海苔をトッピングした。

「醤油とだしのペペロンチーノ」は、白だし醤油を使って、食べやすい味わいに仕上げた和風のペペロンチーノになっている。

［小売価格］各298円（税別）

［発売日］4月28日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp