福士蒼汰、ピエール瀧との10年以上ぶり再会に笑顔「大将〜！」 朝ドラで共演以来
俳優の福士蒼汰、ピエール瀧が28日、都内で行われた映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』ジャパンプレミアに登壇。10年以上ぶりの再会を果たした。
【写真】15キロ増量！ヤー！ポーズを見せた福士蒼汰
福士とピエールは、2013年度上半期NHK連続テレビ小説『あまちゃん』で共演。ピエールは無頼鮨の大将・梅頭、福士はヒロインの初恋相手である種市浩一を演じ、師弟関係を築いた。
本作では、顔を合わせることがなかったそうで、福士は「10年以上ぶりなんです。大将〜！」と満開の笑顔に。ピエールも「以前共演した時は卵焼き焼いていたので」と応じ、福士は「朝ドラ以来で、（本作の）現場で会えなかったので、今日会えて、バーストしました」と声を弾ませた。
さらに、ピエールは「うちの娘が『福士くんがかっこいい』って言ってるから、（先ほど撮影して）2ショットを送りました。親としての務めが果たせました」と誇らしげだった。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内田英治氏が監督を手掛けた。
イベントには、福士、ピエールのほか、水上恒司、ユンホ（東方神起）、渋川清彦、ヒコロヒー、後藤剛範、内田英治監督が登壇した。
【写真】15キロ増量！ヤー！ポーズを見せた福士蒼汰
福士とピエールは、2013年度上半期NHK連続テレビ小説『あまちゃん』で共演。ピエールは無頼鮨の大将・梅頭、福士はヒロインの初恋相手である種市浩一を演じ、師弟関係を築いた。
本作では、顔を合わせることがなかったそうで、福士は「10年以上ぶりなんです。大将〜！」と満開の笑顔に。ピエールも「以前共演した時は卵焼き焼いていたので」と応じ、福士は「朝ドラ以来で、（本作の）現場で会えなかったので、今日会えて、バーストしました」と声を弾ませた。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内田英治氏が監督を手掛けた。
イベントには、福士、ピエールのほか、水上恒司、ユンホ（東方神起）、渋川清彦、ヒコロヒー、後藤剛範、内田英治監督が登壇した。