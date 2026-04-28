【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２７日、米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡り、イランが示した新たな提案に対し、トランプ米大統領が懐疑的な見方を示していると報じた。

数日以内に米国の対応を示す見込みだとしている。

報道によると、トランプ氏は新提案を巡り、イランがウラン濃縮停止や核兵器保有の断念に応じていないことへの不満を示したという。提案はホルムズ海峡について先に解決し、核問題はその後に交渉するとの内容とみられる。

キャロライン・レビット米大統領報道官は２７日の記者会見で、トランプ氏が政権内でイランの新提案を協議したと明かし、「大統領のレッドライン（越えられない一線）は明確に示されている」と述べ、トランプ氏が近く自ら米国の対応を説明するとの見通しを示した。

一方、イランのアッバス・アラグチ外相は２７日、訪問先のロシアで記者団に対し、「米国は何一つ目標を達成できず、交渉を求めてきた。その要求を精査している」と語り、米国との協議再開の可能性を示唆した。

イラン外務省によると、アラグチ氏はプーチン露大統領との会談で、パキスタンが仲介する米国との協議は「戦闘の完全な終結とペルシャ湾、ホルムズ海峡における平和の構築」が目的だと伝えた。新提案の内容説明とみられ、協議再開については「適切に判断する」と述べるにとどめた。