三渓園内の風景。奥が園のシンボル・旧燈明寺三重塔

５月１日で開園１２０年を迎える国指定名勝「三渓園」（横浜市中区）が、魅力向上と発信に注力している。大型連休に合わせ今月２９日から国指定重要文化財（重文）を特別公開し、インバウンド（訪日客）を含め誘客を図る。一方、来園者数は新型コロナ禍前の水準に戻っていない。真夏など閑散期対策やアクセスが課題とされ、同園を保存活用する三渓園保勝会と市が知恵を絞る。

同会と市によると、同園は生糸貿易によって財を成した実業家の原三渓によって造られ、１９０６年５月１日に一般公開された。約１７・５ヘクタールの園内に、京都や鎌倉などから移築された歴史的価値の高い建造物が配され、桜や紅葉の時季は多くの人でにぎわう。

今月２９日から５月１０日まで特別公開されるのは、国指定重文「臨春閣」。１６４９年完成の紀州徳川家の別荘とされる建物で、建物内から新緑が映える庭園や池を眺めることができる。内部は移築前の状態が保存されており、洗練された数寄屋風書院造りの意匠を楽しめる。

同９〜１７日には、国指定重文「旧天瑞寺寿塔覆堂」の内部も特別に見られる。豊臣秀吉が母・大政所の長寿を祈って建てた生前墓を覆っていた１５９１年完成の建造物だ。そのほか、特別な抹茶と煎茶を提供するなどの企画もある。

庭園や四季それぞれの自然、歴史的建造物が堪能できる同園だが、近年の入園者数は伸び悩んでいる。