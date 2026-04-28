【「グッドスマイルフェス 2026 東京」：有料アーリーチケット】 4月28日より抽選販売開始

グッドスマイルカンパニーは、6月6日、7日開催予定のイベント「グッドスマイルフェス2026 東京」の「有料アーリーチケット」の抽選販売を4月28日より開始した。

「有料アーリーチケット」では新商品の展示やイベント限定品の販売などを一般公開に先駆けて、6月5日に入場することができ、チケット別で入場時間が決まっている。チケットの販売はLivePocketにて、入場時間指定の上、抽選販売となっている。

有料アーリーチケット詳細

・アーリー入場日時：2026年6月5日19時～21時

・対象イベント：グッドスマイルフェス 2026 東京

・会場：ベルサール秋葉原

（〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル B1F・1F・2F）

・販売価格：500円（税込）

・チケット種別（時間指定入場）：

(1)19時入場（最終入場時間：19時45分）

(2)20時入場（最終入場時間：20時45分）

※お一人様につき、各回2枚までお申し込みいただけます。

※両方の時間帯へお申し込み可能ですが、当選はいずれか一方の時間帯のみとなります。

※物販商品の在庫には限りがあり、売り切れとなる場合がございます。アーリーチケットは物販商品の購入を保証するものではございません。

※キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

チケット販売スケジュール

本チケットは、LivePocketにて、入場時間指定の上、抽選販売となります。

・申込受付期間 ： 2026年4月28日17時～ 2026年5月15日23時59分

・当選発表予定日： 2026年5月20日

グッドスマイルフェス 2026 東京

開催日時：

2026年6月6日10時～21時

2026年6月7日10時～18時

会場 ：ベルサール秋葉原

入場料 ：無料

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