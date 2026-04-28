シオリーヌ、離婚報告 助産師・性教育YouTuberとして活躍
助産師、性教育YouTuberとして活動するシオリーヌ（大貫詩織）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。離婚したことを報告した。
【動画】2人そろって…シオリーヌ、離婚報告
シオリーヌは、2ショットで「お知らせとして動画を撮っておりますが、私とつくしさんは、この度、離婚をいたしました」と発表。「結婚してから、不妊治療、出産、子育てから、いろんな我が家のライフイベントをご報告してきておりますし、皆さんもソーシャル親戚だぜと言って、私たちのことを見守ってくれている方もたくさんいらっしゃるので、きちんとお伝えしたいと思って動画を撮っております。子育ての環境は全然変わってなく、今も我々一緒に住んでいますし、子育ても当然一緒にしています」と伝えていった。
総合病院産婦人科、精神科児童思春期病棟にて勤務ののち、現在は学校での性教育に関する講演や性の知識を学べるイベント等の講師を務める。YouTubeチャンネルでは、性の知識を気軽に学べる動画を配信している。
【動画】2人そろって…シオリーヌ、離婚報告
シオリーヌは、2ショットで「お知らせとして動画を撮っておりますが、私とつくしさんは、この度、離婚をいたしました」と発表。「結婚してから、不妊治療、出産、子育てから、いろんな我が家のライフイベントをご報告してきておりますし、皆さんもソーシャル親戚だぜと言って、私たちのことを見守ってくれている方もたくさんいらっしゃるので、きちんとお伝えしたいと思って動画を撮っております。子育ての環境は全然変わってなく、今も我々一緒に住んでいますし、子育ても当然一緒にしています」と伝えていった。
総合病院産婦人科、精神科児童思春期病棟にて勤務ののち、現在は学校での性教育に関する講演や性の知識を学べるイベント等の講師を務める。YouTubeチャンネルでは、性の知識を気軽に学べる動画を配信している。