【ノンデリ義父！】「下の名前で呼ばないで！」俺、嫌がられていたのか…？＜第15話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第15話 本を捨てないと……？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
秘書さん……強い……！ やはりお義父さんの会社での名前呼びに嫌悪感を抱いている社員はいるようですね。それでもここまで一緒に働いてきて、必要ならば辛口のアドバイスをしてくれる関係性になれているということは、きっと仕事の上ではいい社長さんなんでしょう。お義父さんがいくら相手と仲良くなりたいと思っても、それは相手も同じ熱量で思ってくれるから成立することなのです。相手がそこまでの場合は、それなりの距離感で付き合っていかないと迷惑になってしまうことを秘書さんは教えてくれていますが……。はたしてお義父さんは気がつくことができるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第15話 本を捨てないと……？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
秘書さん……強い……！ やはりお義父さんの会社での名前呼びに嫌悪感を抱いている社員はいるようですね。それでもここまで一緒に働いてきて、必要ならば辛口のアドバイスをしてくれる関係性になれているということは、きっと仕事の上ではいい社長さんなんでしょう。お義父さんがいくら相手と仲良くなりたいと思っても、それは相手も同じ熱量で思ってくれるから成立することなのです。相手がそこまでの場合は、それなりの距離感で付き合っていかないと迷惑になってしまうことを秘書さんは教えてくれていますが……。はたしてお義父さんは気がつくことができるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙