市川修一さんが、北朝鮮に拉致されて48年。 家族は帰国を待ち続けています。修一さんの兄、健一さんが鹿児島市の町内会で講演し問題の解決に向け訴えました。



鹿児島市小川町のマンションの住民でつくるアーバンサロン。町内会で市川さんの講演が行われました。



（市川修一さんの兄・健一さん）

「私の弟、修一が北朝鮮に拉致されてから48年になります」



1978年に吹上浜で北朝鮮に拉致された、市川修一さんの兄・健一さんと妻の龍子さんです。年間20回以上、講演や募金活動を行っていますが、こうした町内会で講演するのは珍しいそうです。





長引く中東情勢の悪化。イラン側からアメリカに核開発の問題を協議する新たな提案があったものの、戦闘の終結に向けた協議は実現できていません。そうした中でも、市川さんは、拉致問題の解決には、アメリカの力が必要だと訴えます。（市川健一さん）「拉致問題も核問題もまったく動かなくなった、本当に残念で悔しくてなりません。拉致問題解決には、どうしても国際社会、特にアメリカの協力が必要なんです。1日も早く日朝首脳会談を実現し、主権国家としての姿を見せて欲しい」妻の龍子さんも「世論を動かすためにも力を貸して欲しい」と力を込めました。（市川龍子さん）「48年、ずっと耐えて待っているんですよ。一体、この先、何年待てば、修一たちは帰ってくるんでしょうか？悲しいかな。父は99歳まで頑張って、息子の帰りを待っていましたが、命尽きて母のもとへ旅立ちました」訪れた人は、涙を流しながら2人の話に聞き入っていました。（講演を聞いた人）「やはり風化させてはいけない。他人事じゃない。貴重な話を聞かせていただき胸がいっぱいになった」（市川健一さん）「拉致問題は、風化することがこわい。小さな集会でも呼んでもらえれば出かけて話をしたい。解決するまで、この問題は忘れないでほしい。ただそれだけ」市川修一さんは70歳を超え、健一さんも81歳になりました。48年――。長い戦いが続いています。