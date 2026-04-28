「受注額が足りない、頼むばい」

八代市の庁舎建設をめぐり百条委員会が開かれ、当時の職員が落札後、市議に呼び出され「受注額が足りない、頼むばい」などと直接、要求されたと証言しました。

【写真を見る】「頼むばい 10億足りん」落札率99.9％の新庁舎建設 百条委員会で職員"生々しい要求"を証言 市長からの電話…副市長に預けた評価基準案…市議からの呼び出し 自民党会派は退席 熊本・八代市

八代市議会が設置した調査特別委員会いわゆる「百条委員会」は、4年前に完成した八代市の新庁舎建設工事をめぐり、建設業者を選んだ経緯などを調べています。

この工事の入札には、前田建設工業など3社によるJV＝共同企業体だけが手を挙げ、落札率99.9％で落札しました。

4月28日は、業者の選定に関わった八代市の元職員が委員会の証人喚問に応じました。

市長が…、副市長が…、市議が…

元職員は、発注の方法について当時の中村博生市長から電話で「新庁舎は総合評価方式の一括で良いのか」と言われ、さらに副市長に求められ、作成中の評価基準案を預けたところ、数日後に財務部長から大きく書き換えられた基準案を手渡され「これで一切変更せずに進めてほしい」などと指示されたと証言しました。

また、元職員は、想定業者リストを作成した後、成松由紀夫市議から「なぜ前田建設が入っていないのか」と指摘を受け、落札後には成松市議が経営するちゃんこ店に呼び出されて、不足分の補填を迫られたとも証言しました。

業者選定に関わった元職員「対面に座って開口一番。『頼むバイ』と。何のことか一瞬、分からなかったので黙って聞いてたのですが、『受注額が足りない』と。試しに『いくら足りないんですか？』と聞いてみたら、『10億から11億』と」

自民党は退席

なお、委員会では、自民党会派の委員が「現状の百条委員会は公正公平なものではない」などと訴え、退席する場面もありました。

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