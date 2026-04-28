女優の高畑淳子（71）が28日放送の「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年10月に他界した俳優の西田敏行さん（享年76）への感謝を語る場面があった。

司会の黒柳徹子から「大恩人の西田敏行さんは同じ劇団の先輩で。お亡くなりになった」と振られ、高畑は「そうです。西田さんには本当にお世話になりました」としみじみと話した。

黒柳は「あなたは西田さんの顔を見ると、“あっ、助かった、ご飯にありつける”と思ったんですって」とも明かし、高畑は「正直に言います。そうです」と笑ってみせた。

西田さんは一人で食事をすることが好きではなく、昼になると「何となくこう、誰か一緒に行くやついないかなっていうような目をして歩いていらっしゃる」と回顧。その際「ここにいますよ私はっていう顔で、ごちそうになっていました」と振り返った。

「本当に小さな、小さなおうちが建つぐらいごちそうしてもらいました」と感謝し、西田さんの妻も「もう西田は劇団のお稽古になると、何十万、本当に桁違いで使ってくる」と話していたと証言した。