ヤマハ「XSR900 GP」×『ゼンレスゾーンゼロ』スターライト・ビリー、コラボビジュアルを公開
ヤマハ発動機はこのほど、HoYoverseが展開するゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ』とのコラボレーションを実施するにあたって、本コラボレーションのキービジュアルを公開した。
「スターライト・ビリー×XSR900GP」キービジュアル
今回のコラボレーションは、HoYoverseが、ヤマハのモーターサイクルと「ビリー・キッド」との親和性を感じたことをきっかけに実現したもの。「Ride Like a Hero」をスローガンに、最新機能を備えながら1980年代レーシングバイクをリスペクトしたスタイリングを持つ「XSR900 GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを展開している。
ビリー・キッド
スターライト・ビリー
今後は、「オフラインイベント」にて、キービジュアルを使用したコラボレーショングッズの無料配布やコラボレーションモデル(実車)の展示を予定している。
「スターライト・ビリー×XSR900GP」キービジュアル
今回のコラボレーションは、HoYoverseが、ヤマハのモーターサイクルと「ビリー・キッド」との親和性を感じたことをきっかけに実現したもの。「Ride Like a Hero」をスローガンに、最新機能を備えながら1980年代レーシングバイクをリスペクトしたスタイリングを持つ「XSR900 GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを展開している。
ビリー・キッド
スターライト・ビリー
今後は、「オフラインイベント」にて、キービジュアルを使用したコラボレーショングッズの無料配布やコラボレーションモデル(実車)の展示を予定している。