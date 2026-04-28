「バチェラー1」元SDN48・KONAN、第1子男児出産を発表「夜に緊急帝王切開」赤ちゃん抱く姿も公開
【モデルプレス＝2026/04/28】元SND48でタレントのKONAN（41）が2026年4月28日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。
【写真】第1子出産の元SDN、赤ちゃん抱き笑顔見せる姿
KONANは「2026.4.25」「3314gの元気な男の子が産まれましたぁ」と報告。「入院してから約35時間半後 結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました」と明かし「今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたらそれでよし」「産まれて１日で顔も変わるし、成長していく一瞬一瞬が見逃せませんね」とつづった。
また「41w2dで入院」と説明し「子宮口開く処置」「完全破水」「陣痛くる」「13時間後に麻酔（無痛分娩にむけて）」「1度落ち着く」「2日目朝から陣痛促進剤」「子宮口全開になり、いきむが子供が降りてこず、夜に緊急帝王切開」「無事誕生」と出産までの時系列を記録している。
KONANは、2008年から2010年まで、バラエティ番組「おねがい！マスカット」（テレビ東京）のレギュラー出演者・恵比寿マスカッツ1期生として活動。2010年からSDN48の2期生として活動を始め、こにゃんの愛称で親しまれた。2012年にグループを卒業し、2017年に恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン シーズン1」（2017年／Amazonプライム・ビデオ配信）に出演するなど、タレントとして幅広く活躍している。2023年8月、結婚を発表。2026年3月1日、自身のInstagramを通じて、妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
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◆KONAN、第1子出産発表
KONANは「2026.4.25」「3314gの元気な男の子が産まれましたぁ」と報告。「入院してから約35時間半後 結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました」と明かし「今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたらそれでよし」「産まれて１日で顔も変わるし、成長していく一瞬一瞬が見逃せませんね」とつづった。
◆KONAN、2023年に結婚
KONANは、2008年から2010年まで、バラエティ番組「おねがい！マスカット」（テレビ東京）のレギュラー出演者・恵比寿マスカッツ1期生として活動。2010年からSDN48の2期生として活動を始め、こにゃんの愛称で親しまれた。2012年にグループを卒業し、2017年に恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン シーズン1」（2017年／Amazonプライム・ビデオ配信）に出演するなど、タレントとして幅広く活躍している。2023年8月、結婚を発表。2026年3月1日、自身のInstagramを通じて、妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
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