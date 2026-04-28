ドル指数は上昇、原油高に反応＝ロンドン為替



ドル指数は堅調に推移している。東京朝方の９８．４２６を安値に、ロンドン序盤には９８．７２６まで上昇している。特に反応が大きかったのがロンドン朝方以降の原油高の動き。NY原油先物が97ドル付近から99ドル台に上昇すると、有事のドル買い圧力が広がった。ユーロドルやポンドドルが本日の安値を広げている。また、日銀決定会合後に下落したドル円相場もロンドン時間にかけては反発し、本日高値を更新。ドル全面高となった。



ドルインデックス＝98.68(+0.19 +0.19%)

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