再びドル買い、原油高をにらんで＝ロンドン為替



ロンドン序盤、再びドルが買われている。ポンドドルは1.3487レベルに安値を更新。ユーロドルは1.17台乗せ水準から再び1.1690付近へと下押しされてきている。NY原油先物が99ドル台後半と、100ドルの節目水準に接近しており、有事のドル買いの図式となっている。ドル円は159円台半ばで高止まりしている。欧州通貨ほどのドル買いの勢いはみられておらず、クロス円が軟化するなど日銀決定を受けた円買い圧力は残っている状況。



GBP/USD 1.3489 EUR/USD 1.1691 USD/JPY 159.58

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