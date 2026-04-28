1930年代までの知識のみで学習したビンテージ言語AIモデル「talkie」が登場、過去と対話できてAIの汎化能力も検証可能

1930年代までの知識のみで学習したビンテージ言語AIモデル「talkie」が登場、過去と対話できてAIの汎化能力も検証可能