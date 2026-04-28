◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）

広島が、菊池涼介内野手の一打で先制に成功した。３回２死三塁。巨人・則本の変化球をしぶとく左前に運んだ。チームの３連敗ストップに向けて、幸先いい得点をもたらした。「打ったのはスライダー。良いところを抜けてくれて良い先制点になって良かったです」と声を弾ませた。

この日、菊池は３試合ぶりに２番に座り、１番・秋山と今季初めてベテラン２人の１、２番コンビで臨んだ。３回は、７戦連続で先発マスクをかぶった８番・持丸の右前打を起点に、９番・床田の犠打で１死二塁。秋山が二ゴロで走者を進め、相手に重圧をかけていた。

打線は、２６日の阪神戦（甲子園）まで８戦連続で２得点以下と貧打に苦しむ。菊池の先制打の後は、小園が右前打で続き、２死一、三塁から４番・坂倉の適時二塁打で２点目を奪った。「打ったのはチェンジアップ。皆が良い流れでつないでくれたのでキクさん（菊池選手）に続けてよかったです」と、うなずいた。