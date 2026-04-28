「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）

阪神・才木浩人投手がヤクルト打線につかまり、自身初となる１イニング６失点。自己ワーストに並ぶわずか２回でのＫＯ劇となった。

初回１死一、二塁のピンチはショート小幡の超美技で遊ゴロ併殺となり、立ち上がり早々の失点は免れたが、二回につかまった。

先頭の赤羽の三ゴロを佐藤輝が一塁に悪送球。続く岩田に中前打を許し、古賀が右中間へ放った打球は福島と森下が“お見合い”。中前適時打となって先制点を献上した。続く武岡に連続適時打を浴び、投手の吉村に四球を与えて満塁からは長岡が中越えへ２点適時二塁打。内山にも中前２点適時打を許して、一挙６失点。まさかの大量失点に、マウンド上の才木も険しい表情を浮かべた。

チームの要である近本が死球による骨折で離脱し、迎えた２位ヤクルトとの直接対決第１ラウンド。才木は直後の打席で代打・小野寺を送られて、わずか２回で５２球、６安打２四球の６失点ＫＯ。２０１８年１０月８日のヤクルト戦に並ぶ自己ワーストの早期降板となった。前回登板の４月２１日ＤｅＮＡ戦に続く自身２試合連続の６失点。頼れる右腕の乱調に、スタンドの虎党も重苦しい空気に包まれた。