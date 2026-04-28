40¥¥íÀ©¸Â¤òÀ©¸æÉÔÇ½¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¡¡Æ±¾è¼Ô»àË´¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Çµ¯ÁÊ
¡¡ÉÙ»³ÃÏ¸¡¤Ï28Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ë¤ÈÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Êµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤Ê¤É¡Ë¤Îºá¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷ºäÅÄÉ´ÆóÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯12·î18ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Â®ÅÙÀ©¸Â40¥¥í¤ÎÆ»Ï©¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤òÀ©¸æº¤Æñ¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¿®¹æÃì¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÙ»³¸©Ä«ÆüÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¹â¶¶¹¬ºÚ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ËÉ¬Í×¤Êµß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤ï¤º»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÇË¤·¤¿¼Ö¤Î¤½¤Ð¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿ÍÊª¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ï¸½¾ì¤Ë»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäÅÄÈï¹ð¤Ïº£Ç¯1·î¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê»ÈÍÑ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÐÀî¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÆ±Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£