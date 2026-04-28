ピストンズがマジックに1勝3敗…過去に60勝以上のチームが1回戦で敗退したケースは？

4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズが、敵地キア・センターでオーランド・マジックとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第4戦を88－94で落とし、1勝3敗であとがなくなった。

ピストンズはレギュラーシーズンを60勝22敗で終え、イースタン・カンファレンス第1シードに入った。ところが、第8シードのマジック（45勝37敗）を相手に23日の第2戦こそ98－83で快勝も、第4戦ではフィールドゴール成功率37.8パーセント（31／82）に封じられてしまい、今シーズンワースト得点と沈黙。

ロースコアとなった第4戦で、ピストンズはケイド・カニングハムがゲームハイの25得点6アシストに9リバウンド、トバイアス・ハリスが20得点6リバウンド、ジェイレン・デューレンが12得点8リバウンド3アシストを残した。

ただ、カニングハムはフィールドゴール成功率30.4パーセント（7／23）とショットが不調で、8本のターンオーバーを喫することに。マジックとのシリーズで、カニングハムは両チーム最多の平均29.5得点7.5アシストこそ残すも、第2戦から順に7、9、8本と、ターンオーバーを連発するなど苦戦。

ピストンズは敵地から抜け出し、ホームのリトルシーザーズ・アリーナで30日に第5戦が組まれているとはいえ、あと1敗すればシーズンが幕を下ろしてしまう窮地に追い込まれてしまった。

これまで、レギュラーシーズンに60勝以上を記録したチームがプレーオフ1回戦で敗れたのは2度。2006－07シーズンのダラス・マーベリックスは、リーグベストの67勝15敗を残すも、ゴールデンステイト・ウォリアーズに敗退。2010－11シーズンにはサンアントニオ・スパーズが61勝21敗を残してウェスト第1シードでプレーオフを迎えるも、メンフィス・グリズリーズの前に敗れていた。この2チームはいずれも2勝4敗でシリーズを落としている。

ちなみに、2002－03シーズンのプレーオフ1回戦で、ピストンズとマジックは対決している。第1シードのピストンズを相手に、第8シードのマジックが第1戦と3、4戦を制して3勝1敗で王手をかけた。奇しくも、シリーズ第4戦が行われたのは2003年4月28日と、今からちょうど23年前のこと。

この時は、ピストンズが第5戦から怒濤の3連勝でマジックを下し、4勝3敗でシリーズを制している。今年のシリーズで、23年前の再現があるのかも注目したいところだ。



The Detroit Pistons now trail the Orlando Magic 3-1 in the series 👀

60-win teams to trail 3-1 in the opening round:

🏀2007 Mavericks: Lost in 6

🏀2011 Spurs: Lost in 6

🏀2026 Pistons: ? pic.twitter.com/OGDSaUhaFp

- ESPN Insights (@ESPNInsights) April 28, 2026

【動画】ピストンズ対マジックのシリーズ第4戦ハイライト





