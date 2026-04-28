2026年4月27日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。アメリカ旅の様子を公開した。

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今回の旅の目的は、ラスベガスでカジノをすることと、『WBC 2026』を観戦することだという。

ヒカルはラスベガスに到着して早々、バカラをすることに。途中まで負けていたものの、途中から巻き返し、元金200万から600万円になったようだ。ヒカルは「やばいまじで」と興奮した様子を見せた。そして夜は本格的にカジノを楽しむことに。最後は約300万円まで追い詰められ、残ったお金をすべてベッドした結果、なんと9連勝。劇的な勝利を掴んだようだ。結果、約1300万円勝ちに。これにはヒカルも「やべえ」「気持ちいい」「最大の興奮」と放心状態になったようだ。その後も、逆転連勝したカジノについて、興奮冷めやらぬ表情で振り返った。

そして、次の目的である『WBC 2026』の観戦に向かうことに。マイアミの会場に到着し、VIPルームに入室。ヒカルが到着した時点ではアメリカ対ベネズエラの試合が行われており、ベネズエラが先制したタイミングだった様子。会場はかなり盛り上がっており、ヒカルは迫力の光景に「すごいぞ」「臨場感がすごい」と驚きを見せた。最後はベネズエラが優勝し、ヒカルは「一生の思い出になりました」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「もう神」「最高だった」「夢がぎっしり詰まってる！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）