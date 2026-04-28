「伝えたのは本日の朝」７連敗中の浦和が決断。堀之内SDが明かすスコルジャ監督契約解除の背景「マチェイさんから『話し合いの場を持ちたい』と」
浦和レッズは４月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上で契約解除したと発表。また、ラファウ・ヤナスコーチと林舞輝コーチの退任も併せて公表した。
2023シーズンから浦和の指揮を執るスコルジャ氏は、初年度からJ１リーグ４位、アジア・チャンピオンズリーグ優勝に導くなど手腕を発揮。その後、一旦は退任したものの、24シーズンの途中に復帰していた。
そして今季、J１百年構想リーグにスコルジャ体制で挑んだ浦和は、ここまで地域リーグラウンドEASTで12節を終えて３勝９敗の10チーム中７位。現在は７連敗中と厳しい状況にあるなか、袂を分かつ形となった。
これを受け、同日に堀之内聖スポーツダイレクターが会見を実施。堀之内SDは「マチェイさんに伝えたのは本日の朝になります。昨日、協議した結果、本日の朝に伝えさせていただきました」と明かし「今この勝てていない現状のなかで、『何かを変える必要があるのではないか』とお互いに議論を重ねました。その議論をもって、クラブとしてこのタイミングで大きな変化を生む必要があると決断しました」と説明した。
なぜ、中２・３日での連戦がスタートする今このタイミングなのか。堀之内SDは「昨日、マチェイさんから『話し合いの場を持ちたい』と申し出があり、そこでの協議の結果が大きく関わっています」と回答。「今シーズンから取り組んでいる守備面のハイプレスには一定の評価ができる一方で、それが勝利に直結しているかは難しい部分も多いと感じています」と述べた。
さらに「日々の取り組みやプロフェッショナルとしての姿勢には本当に感謝していますし、リスペクトも伝えました」と前置きしたうえで「しかし、現状の成績は我々が掲げてきた目標には及ばないものだった」と言及。実際にハイプレスを示す指標や得点面などは改善傾向にあると強調しつつも、「最終的には結果が求められるもので、特に浦和レッズは優勝、ACL出場権の獲得を目標に掲げている以上、その結果に到達できていない事実を重く受け止めなければいけない」と厳しい表情で語った。
クラブは一定の積み上げを認めながらも、現実を重く見て指揮官交代を決意。後任として、暫定的に田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが、J１百年構想リーグ終了まで指揮を執る。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
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2023シーズンから浦和の指揮を執るスコルジャ氏は、初年度からJ１リーグ４位、アジア・チャンピオンズリーグ優勝に導くなど手腕を発揮。その後、一旦は退任したものの、24シーズンの途中に復帰していた。
そして今季、J１百年構想リーグにスコルジャ体制で挑んだ浦和は、ここまで地域リーグラウンドEASTで12節を終えて３勝９敗の10チーム中７位。現在は７連敗中と厳しい状況にあるなか、袂を分かつ形となった。
なぜ、中２・３日での連戦がスタートする今このタイミングなのか。堀之内SDは「昨日、マチェイさんから『話し合いの場を持ちたい』と申し出があり、そこでの協議の結果が大きく関わっています」と回答。「今シーズンから取り組んでいる守備面のハイプレスには一定の評価ができる一方で、それが勝利に直結しているかは難しい部分も多いと感じています」と述べた。
さらに「日々の取り組みやプロフェッショナルとしての姿勢には本当に感謝していますし、リスペクトも伝えました」と前置きしたうえで「しかし、現状の成績は我々が掲げてきた目標には及ばないものだった」と言及。実際にハイプレスを示す指標や得点面などは改善傾向にあると強調しつつも、「最終的には結果が求められるもので、特に浦和レッズは優勝、ACL出場権の獲得を目標に掲げている以上、その結果に到達できていない事実を重く受け止めなければいけない」と厳しい表情で語った。
クラブは一定の積み上げを認めながらも、現実を重く見て指揮官交代を決意。後任として、暫定的に田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが、J１百年構想リーグ終了まで指揮を執る。
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