BE:FIRST、ジャネット・ジャクソンの来日公演でスペシャルステージコラボレーションを披露

世界的ポップアイコン、ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』が6月に開催。そのうち6月14日の神奈川・Kアリーナ横浜公演に出演するBE:FIRSTとのスペシャルステージコラボレーションの実施が決定した。

■同一楽曲をともに歌唱

本企画は、ジャネット・ジャクソンのステージとグローバルな活躍を続けるBE:FIRSTとの音楽性が交差する、本公演のなかでも特に注目されるパフォーマンスのひとつとなる。

BE:FIRSTは、卓越したボーカル力とパフォーマンス力を兼ね備え、国内外で高い評価を得ているアーティストであり、今回の出演においては、約30分間のオープニングアクトに加え、ジャネット・ジャクソンとのステージコラボレーションを実施。

コンサート本編内でのステージコラボレーションでは、同一楽曲をともに歌唱することで、世代やカルチャーを越えた音楽的融合を体現する。

さらに今回の日本ツアーでは、ポップミュージックの歴史を築いてきたJackson Familyへのトリビュートコーナーが公演内で実施されることも決定。世界的エンターテイナーであるMichael Jacksonを中心としたJackson Familyの音楽とカルチャーへの敬意を込めた特別演出が予定されている。

ジャネット・ジャクソンは、これまで世界で1億枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンド。

今回の日本ツアーは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスで構成される予定で、日本の音楽ファンにとって特別なステージとなる。

■ライブ情報

『JANET JACKSON JAPAN 2026』

06/09（火）兵庫・GLION ARENA KOBE

06/13（土）神奈川・Kアリーナ横浜

06/14（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ※Special Guest：BE:FIRST

06/17（水）愛知・名古屋 IGアリーナ ※Special Guest：HANA

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

BE:FIRST

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

『JANET JACKSON JAPAN 2026』公式サイト

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson20206/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/