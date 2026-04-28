　28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万9850円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては67.46円安。出来高は1463枚となっている。

　TOPIX先物期近は3775.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.31ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59850　　　　　-170　　　　1463
日経225mini 　　　　　　 59855　　　　　-165　　　 34602
TOPIX先物 　　　　　　　3775.5　　　　　-2.5　　　　2975
JPX日経400先物　　　　　 34365　　　　　-115　　　　　92
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　　-3　　　　　96
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース