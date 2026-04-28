日経225先物：28日19時＝170円安、5万9850円
28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万9850円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては67.46円安。出来高は1463枚となっている。
TOPIX先物期近は3775.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.31ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59850 -170 1463
日経225mini 59855 -165 34602
TOPIX先物 3775.5 -2.5 2975
JPX日経400先物 34365 -115 92
グロース指数先物 754 -3 96
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3775.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.31ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59850 -170 1463
日経225mini 59855 -165 34602
TOPIX先物 3775.5 -2.5 2975
JPX日経400先物 34365 -115 92
グロース指数先物 754 -3 96
東証REIT指数先物 売買不成立
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