THQ Nordic Japanは、ニンテンドーeショップにて開催中の「ゴールデンウィークセール」において、Nintendo Switch 2用ホラー・アドベンチャーゲーム「REANIMAL（リアニマル）」を特別価格で販売している。

本作は「リトルナイトメア」と「リトルナイトメア2」を手がけたTarsier Studiosによる協力プレイ対応のホラー・アドベンチャーゲーム。2026年2月に発売されたばかりだが、今回初のセールが実施され、20%オフの4,576円で購入可能となっている。

また、ケモノオープンワールドRPG「バイオミュータント」やアクションアドベンチャー「スポンジ・ボブ：海の荒神たち」など、同社がパブリッシングを手がける人気タイトルもセールの対象となっている。なお、セール期間はタイトルによって異なるため注意が必要となる。

□マイニンテンドーストア「REANIMAL」のページ

「バイオミュータント」価格：5,170円→2,998円（42%オフ）

「スポンジ・ボブ：海の荒神たち」価格：5,720円→4,576円（20%オフ）

(C)THQ Nordic Japan

