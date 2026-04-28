本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数3安打1打点と活躍し、9回にはサヨナラ生還を果たした。その際に同僚が見せた行動に、ネット上のファンからは称賛の声があがっている。

大谷は26日（同27日）のカブス戦に続いて2試合連続で3安打をマーク。2-4と2点ビハインドの9回には、1死一、二塁からエンタイトルツーベースを放ち、1点差になった。その後、2死満塁からタッカーが中前に運び、大谷が二塁から激走。逆転サヨナラのホームを踏んだ。

注目を集めているのは、三塁ランナーだった25歳のダルトン・ラッシング捕手の行動だ。ラッシングは、三塁コーチャーらに釣られるように自身も左手をぐるぐる回しながら生還。すぐさまサヨナラのランナーである大谷の方に向きなおり、本塁付近に転がっていたバットを引いた。大谷の生還を見届けると、共に喜びを分かち合った。

この一連の行動には、X上の日本ファンも注目していた。

「ラッシング偉いし動きが可愛い」

「ちゃんとバットを引いてえらいね。ラッシング」

「ラッシングがホームに帰る大谷のためにバット退けてあげるの可愛くて好き」

「ラッシングがバット拾ってくれたと思ったら大谷さんはそのあとボール拾った？」

「腕ぐるぐるしながら走ってるの笑っちゃったけど、咄嗟にバット除けてあげるの偉い」

「ホームインの後バット引いててテンション高いけど冷静」

「ラッシング、腕回しながら（後ろの選手に回ってこいってことかな？）ホームイン」

「ラッシングと大谷さんのハイタッチ 大好きっ！」

ドジャースは山本由伸投手が先発するも5回4失点で降板。それでも最終盤で打線が繋がり、3連勝としている。



（THE ANSWER編集部）