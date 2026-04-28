『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』集合キービジュアル公開 追加キャストに行成とあ、豊口めぐみ、安田陸矢、日笠陽子【コメントあり】
7月からTBS系列で放送されるテレビアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（毎週木曜 後11:56 ）のキャラクター集合キービジュアルが公開され、行成とあ、豊口めぐみ、安田陸矢、日笠陽子ら声優陣が出演することが発表された。あわせて、後藤、大野、小畑、前澤のキャラクターイラスト4種も公開された。
【画像】こんな字書くのかぁ…！『ヤニすう』豪華声優陣の直筆コメント
キャラクター集合キービジュアルでは、中央に佐々木(CV：佐藤拓也)と田山(CV：星希成奏)が、そしてその周囲には、スーパーS店長の後藤、ベテランレジスタッフの大野、青果部門チーフである小畑、レジ部門チーフの前澤ら日々スーパーで働く人物たち、そして佐々木の会社の同僚で友人でもある鈴木が描かれており、大人のドラマを彩る、個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいしている。
田山と佐々木の関係性を面白がり密かに楽しんでいるスーパーSの店長・後藤を演じるのは行成。元々原作が大好きだったという行成は「関わっている皆さんの作品へのどデカい愛が毎回これでもかと現場で飛び交っています！」とアフレコの様子を振り返る。
穏やかな雰囲気のベテランレジスタッフ・大野を演じるのは豊口。「収録が毎週楽しすぎて、佐々木さんと田山ちゃんのやりとりにニヤニヤが止まりません」というコメントからは和気あいあいとしたアフレコ現場の様子がうかがえる。
店長の後藤のことを尊敬している真面目なスタッフで、「オバ」の愛称で親しまれる小畑役を務めるのは安田。「尊い時間が静かに流れる現場でひとり、汗びっしょびしょになりながら絶叫してました」と熱量高く小畑役に挑んだことを明かした。
エネルギッシュで豪快な性格のレジ部門チーフ・前澤役を務めるのは日笠。前澤役については「佐々木と山田2人のラブロマンスをよそに前澤は自由にわはわはしています」とコメントしている。
また、先日鈴木役としての出演が発表された高橋伸也からも「自分もこの世界の住人になりたい！と思うような、素敵な作品です。放送まで楽しみにまっててね!!」と作品への熱がこもったコメントが到着した。
キャラクターたちのイラスト4種では、一見ぶっきらぼうかと思いきや面倒見の良い後藤、温厚そうに見えて実は酒豪という一面を持つ大野、身長190センチの人見知りで真面目な小畑、そしてエネルギッシュで豪快な性格の前澤ら、それぞれのキャラクター性が存分に溢れ出ている。
また、7月から毎週のテレビ放送終了後の配信において、ABEMA・Netflixでの“最速配信”も決定。ほか配信サイトでの配信情報は順次発表される。
さらに、ABEMA限定先行配信版では、7月からのテレビ放送の内容を先取りして視聴することができる。6月3日午後8時30分から全12話を配信予定。7月4日にはキャスト出演特番が放送される。
本作は、2022年からTwitter（現X）上で連載され、現在は月刊『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の、地主氏による同名漫画が原作。「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門1位、単行本は累計部数300万部を突破している。
社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木と、行きつけのスーパーで働く女性店員・山田が、スーパーの裏の喫煙所でなんてことのない会話を織りなす大人のドラマ。
■キャストコメント
【後藤役：行成とあ】
テレビアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」後藤の声を担当します行成とあです。やーーーっと皆さんにご報告できます!!うわーい！元々原作が大好きで、オーディションで挙動がおかしかったのもいい思い出(？)です！関わっている皆さんの作品へのどデカい愛が毎回これでもかと現場で飛び交っています！本当サイコーです！語彙力なくてすみません！ぜひ！ぜひお楽しみに!!!
【大野役：豊口めぐみ】
「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」大野さんを担当させていただきます豊口めぐみです。収録が毎週楽しすぎて、佐々木さんと田山ちゃんのやりとりにニヤニヤがとまらず、「キャストの後ろでニヤニヤが止まらないめぐみ」状態です▽（▽＝ハート）皆さんもぜひ、テレビの前で一緒にニヤニヤしましょう（笑）放送をお楽しみに!!
【小畑役：安田陸矢】
スーパーS青果部門チーフ小畑の声を担当いたします、安田陸矢です。尊い時間が静かに流れる現場でひとり、汗びっしょびしょになりながら絶叫してました。素敵な作品、素敵な座組に参加できること、心からうれしく思います。放送を楽しみにお待ちください！
【前澤役：日笠陽子】
前澤役日笠陽子です！佐々木と山田2人のラブロマンスをよそに前澤は自由にわはわはしてます▽見てね〜
【鈴木役：高橋伸也】
テレビアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」鈴木役高橋伸也です。自分もこの世界の住人になりたい！と思うような、素敵な作品です。放送まで楽しみにまっててね!!
【画像】こんな字書くのかぁ…！『ヤニすう』豪華声優陣の直筆コメント
キャラクター集合キービジュアルでは、中央に佐々木(CV：佐藤拓也)と田山(CV：星希成奏)が、そしてその周囲には、スーパーS店長の後藤、ベテランレジスタッフの大野、青果部門チーフである小畑、レジ部門チーフの前澤ら日々スーパーで働く人物たち、そして佐々木の会社の同僚で友人でもある鈴木が描かれており、大人のドラマを彩る、個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいしている。
穏やかな雰囲気のベテランレジスタッフ・大野を演じるのは豊口。「収録が毎週楽しすぎて、佐々木さんと田山ちゃんのやりとりにニヤニヤが止まりません」というコメントからは和気あいあいとしたアフレコ現場の様子がうかがえる。
店長の後藤のことを尊敬している真面目なスタッフで、「オバ」の愛称で親しまれる小畑役を務めるのは安田。「尊い時間が静かに流れる現場でひとり、汗びっしょびしょになりながら絶叫してました」と熱量高く小畑役に挑んだことを明かした。
エネルギッシュで豪快な性格のレジ部門チーフ・前澤役を務めるのは日笠。前澤役については「佐々木と山田2人のラブロマンスをよそに前澤は自由にわはわはしています」とコメントしている。
また、先日鈴木役としての出演が発表された高橋伸也からも「自分もこの世界の住人になりたい！と思うような、素敵な作品です。放送まで楽しみにまっててね!!」と作品への熱がこもったコメントが到着した。
キャラクターたちのイラスト4種では、一見ぶっきらぼうかと思いきや面倒見の良い後藤、温厚そうに見えて実は酒豪という一面を持つ大野、身長190センチの人見知りで真面目な小畑、そしてエネルギッシュで豪快な性格の前澤ら、それぞれのキャラクター性が存分に溢れ出ている。
また、7月から毎週のテレビ放送終了後の配信において、ABEMA・Netflixでの“最速配信”も決定。ほか配信サイトでの配信情報は順次発表される。
さらに、ABEMA限定先行配信版では、7月からのテレビ放送の内容を先取りして視聴することができる。6月3日午後8時30分から全12話を配信予定。7月4日にはキャスト出演特番が放送される。
本作は、2022年からTwitter（現X）上で連載され、現在は月刊『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の、地主氏による同名漫画が原作。「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門1位、単行本は累計部数300万部を突破している。
社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木と、行きつけのスーパーで働く女性店員・山田が、スーパーの裏の喫煙所でなんてことのない会話を織りなす大人のドラマ。
■キャストコメント
【後藤役：行成とあ】
テレビアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」後藤の声を担当します行成とあです。やーーーっと皆さんにご報告できます!!うわーい！元々原作が大好きで、オーディションで挙動がおかしかったのもいい思い出(？)です！関わっている皆さんの作品へのどデカい愛が毎回これでもかと現場で飛び交っています！本当サイコーです！語彙力なくてすみません！ぜひ！ぜひお楽しみに!!!
【大野役：豊口めぐみ】
「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」大野さんを担当させていただきます豊口めぐみです。収録が毎週楽しすぎて、佐々木さんと田山ちゃんのやりとりにニヤニヤがとまらず、「キャストの後ろでニヤニヤが止まらないめぐみ」状態です▽（▽＝ハート）皆さんもぜひ、テレビの前で一緒にニヤニヤしましょう（笑）放送をお楽しみに!!
【小畑役：安田陸矢】
スーパーS青果部門チーフ小畑の声を担当いたします、安田陸矢です。尊い時間が静かに流れる現場でひとり、汗びっしょびしょになりながら絶叫してました。素敵な作品、素敵な座組に参加できること、心からうれしく思います。放送を楽しみにお待ちください！
【前澤役：日笠陽子】
前澤役日笠陽子です！佐々木と山田2人のラブロマンスをよそに前澤は自由にわはわはしてます▽見てね〜
【鈴木役：高橋伸也】
テレビアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」鈴木役高橋伸也です。自分もこの世界の住人になりたい！と思うような、素敵な作品です。放送まで楽しみにまっててね!!
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