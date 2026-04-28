北斗晶、息子の嫁は「お義母さんとか言わない」 嫁姑関係に言及「嫁というよりは後輩」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、25日放送のカンテレ『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』に出演。嫁・姑関係について明かした。
【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット ※2枚目
北斗は夫で同じく元プロレスラーの佐々木健介（59）と登場。番組では、2人も出席したMC、ハイヒール・モモコの長男の結婚式の様子を公開した。
スタジオで話題は嫁姑関係について。長男・健之介さんが2022年にプロレスラーの凛さんと結婚し、姑デビューを果たした北斗。「嫁が女子プロレスラーだったんで、嫁というよりは後輩」とプロレスラー同士ならではの関係を明かした。
続けて「凛ちゃんは私のことは北斗さん、健介さん。いまでもお義父さん、お義母さんとか言わないので。呼んでもらいたいとも思ってないので」と話した。さらに兵動大樹から「気を使ったりはあるんですか？」と聞かれると佐々木は「うちは息子2人だったんで、初めての女の子。どう接していいのか、どうしゃべったらいいのかずいぶん悩みました」と振り返り「普通にしゃべってたら、お互い良い感じに」と良好な関係の様子。
また北斗は「口が悪いのが反対に良かったのかなと思って。嫌味っぽくなっちゃうじゃないですか。でも、私の性格なんで『汚えな！お前、片付けろ』みたいなそんな感じ。それが私だと思ってるんで、凛ちゃんの方も」と話していた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット ※2枚目
北斗は夫で同じく元プロレスラーの佐々木健介（59）と登場。番組では、2人も出席したMC、ハイヒール・モモコの長男の結婚式の様子を公開した。
スタジオで話題は嫁姑関係について。長男・健之介さんが2022年にプロレスラーの凛さんと結婚し、姑デビューを果たした北斗。「嫁が女子プロレスラーだったんで、嫁というよりは後輩」とプロレスラー同士ならではの関係を明かした。
また北斗は「口が悪いのが反対に良かったのかなと思って。嫌味っぽくなっちゃうじゃないですか。でも、私の性格なんで『汚えな！お前、片付けろ』みたいなそんな感じ。それが私だと思ってるんで、凛ちゃんの方も」と話していた。
なお、TVerで見逃し配信中。