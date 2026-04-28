歌手、俳優、お笑い芸人までを擁する芸能事務所の社長に就任して約2年半となる岡博之氏。お笑いコンビブッチャーブラザーズとしてそれまで見てきた芸能界とは異なるという。地上波テレビ局には厳しいコンプライアンスの波が押し寄せ、お笑いの世界にもその影響は及んでいるという。

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福田 タレントのギャラってみなさん能力も姿勢も違うから、難しい部分ですよね。

岡 それでもお笑いの場合はまだ楽です。例えば寄席であったり、イベントに出たり、毎月何日もライブがあるわけですよ。「僕、これだけ頑張っているのに、ちょっとギャラ安いですわ」って要求されても、ライブに行ってスベっているところを見て、「お前、ウケてへんやんけ」って言えば、答えが早いんですよ。「もっと出たい。もっと売ってほしい」って言ってくるのなら「それならもうちょっとスベらず頑張りましょうね」って反論できる。

福田 ご自身が社長であり、お笑いのプロだから評価も的確ですね。

岡 芸人も使い分けるんですよ。「社長」って言ったり、「リッキーさん」「師匠」って呼んだりして、都合のいいように使い分けますね。これが歌手や俳優になると、お笑いみたいに即答できないわけですよ。「これから何をやりたいのか？」「こういう仕事をやっていきたいと思っている」とゆっくり時間をかけて対話します。お笑いの場合は自分がやってきたから、分かりやすい。

福田 地上波のテレビ局が元気がなくて、ギャラが抑えられ、予算がなくなっています。これだけ余暇の時間が増えているのだからエンターテインメントの役割はもっとあると思うんです。

岡 そうですね。働き方改革で昔みたいにぎっしり勤めるということもなくなって、自分の計画で余暇を楽しめる時代になりましたね。そして、みんないつだってスマホを肌身離さず持っています。常にエンターテインメントには接していますから、まだまだ新しいビジネスの開拓はできます。

アドレナリン系の番組に飽きた視聴者たち

撮影・内外タイムス

福田 今、Netflixがスタンドアップコメディアンの独占権をあちこちで取っているんです。宗教、男女の性差といった地上波テレビ局で敬遠されがちな内容を堂々とできるから。でも、北米とカナダ、イギリスなどのマーケットが中心でアジアまでは全然及んでないですね。

次に注目されているのがポッドキャスト。僕もinterfm（インターエフエム）に参画させてもらって、次々と番組を作っています。これから、しゃべりができる人、即興で何かできる人の才能がビジネスにつながると言われているんです。

岡 ここ数年はYouTubeから一気にTikTokに流れが変わっていきましたね。

福田 僕は、YouTubeはもう終わりの始まりだと思っています。YouTuberで廃業する人がいっぱいいるわけですよ。YouTubeの単価が大幅に下がったのに対して、ポッドキャストに支払われる金額は単価が高くなっているんです。

岡 そうなんですか。

福田 TBSラジオがやってるポッドキャストで「OVER THE SUN」という番組があって、“おばさん”の略なんですが、60万人のフォロワーがいます。イベントを開催すると一瞬で武道館が埋まるんですよ。僕らが昔、AMで聴いていた深夜ラジオに似ていて、信頼できるパーソナリティーが自分の関心領域について語るんですね。

YouTubeを見るとき最初にフォロワー数を見るじゃないですか。少ないと大したことないと思ってしまう。でも、SpotifyとかApple Musicってフォロワー数が分からないんです。自分が聴いて信じられるか、信じられないかだけなんですよね。YouTubeみたいにちょっとスキャンダラスでバズってなんぼっていう世界は、テレビでは90年代に多かったけれど、アドレナリンが出るものは飽きるわけですよ。今はもっと、深く笑いたいとか、共鳴したいとか、感動したいという人が今後増えていくと思っていて、力を入れているんです。

その視点からするとサンミュージックには即興でしゃべれて、共鳴、共感できるタレントさんがたくさんいますね。これからもう2、3棟、ビル建てはるんじゃないですか？

岡 （呼びかけるように）相澤さーん！

YouTuberは荒地を余計に荒らしただけだった

撮影・内外タイムス

福田 しゃべるというスキルとパーソナリティーがこれからのタレント、芸人には求められますよ。

岡 YouTuberは荒地を開墾して新しい芸能を生むのかと思ったら、違った。荒地を余計に荒らしていっただけだと思うんです。我々は手を出さなかったから、やり方を悪く言うつもりはありませんが。

福田 外から見ていて、サンミュージックはタレントへのマネジメントの態度が愛情を持って接している気がするんです。

岡 タレント、社員、その社員の家族もみんな家族という「家族主義」という言い方をしているんですね。みんなときちんと向き合って仕事をしないと、人間としての付き合いがそもそもできませんっていうのが相澤の考えですね。

大手、中小関係なく今の芸能事務所の社長さんって、若いときはそれぞれ手法は違えど全員が名マネージャーと呼ばれる人ばかり。きちんとやり方を熟知された方が継承されているということは企業として素晴らしいですよね。

福田 ハリウッドなんて金融マンがエンターテインメントの世界にまで進出してきて、もうウォール街みたいになっていますよ。お金、お金の世界です。

岡 先日、久しぶりに沖縄に出張に行って、ホテルでテレビをつけたら「サテデー・ナイト・ライブ」（NBC）をやってたんです。コメディアンが最初からトランプのマスクをかぶって登場して、トランプが話しそうなことを言ったりして。まだ番組が続いていたのかと驚きましたね。

福田 実生活と関連あることを笑いに昇華できることは、知的レベルが高いように見えますね。コンプライアンスが厳しさを増していて、もっと気楽に楽しめる社会を作れないものでしょうか？

岡 15年、いや20年ぐらい前から自分たちの芸人のお笑いライブですら、ちょっと暴力的な表現だったり、決して差別ではないけど少しそんなふうな表現だったり、下っぽいことを言うと、笑ったらいけないみたいな雰囲気はありました。笑う人は笑うんですが、お客さんが勝手に引いていくようになっていきました。

自分か家族のことしかアカン

福田 それって日本人特有の感覚ですよね。アメリカ人には忖度（そんたく）がないから自分が面白いか、面白くないかだけで反応しますよ。日本だと「あの人、面白いのかな」って。

岡 「これ、笑ってもいいんだよね」みたいな同調の空気がありますね。そこからだんだんとコンプラの時代になり、テレビ局も「ちょっと表現が…」っていうね。難しい時代ですね。

福田 今、地上波テレビ局ではたばこを吸うシーンも放送できないそうで。

岡 はい。ほかにも例えば漫才で「山田、お前アホやな。大体、山田という名字のやつは人数多いやろ。だからアホも多いねん」みたいなことを言ったとします。以前だったら、それを見た山田さんは、「そんなことないわ、アホ」で終わりじゃないですか。でも、今はもう特定の名前を挙げたらアウト。山田さんの心情を考えたらダメなんですね。

福田 みなさんの心情を考えていたらすべてダメになりますよ。

岡 もう大変ですよ。自分のことか家族のことぐらいしかアカンという。吉本（興業）で以前ブサイクいじりがアカンってなって、「ブサイクランキング」が終わったじゃないですか。それはええやん、ブサイクを売りにしてる芸人もいるのにって感じましたよ。

福田 新宿2丁目のゲイバーに行って、ゲイの方々から「あんたブスね」って言われるとOLの女性客はみんな喜ぶじゃないですか。男女はっきりしていなければいいのか。おかしなことが多いですよね。

岡 今は「おかま」という言い方自体がダメなんですよね。「ニューハーフ」とか「オネエ」とか言い方があるらしくて。

福田 ポリティカル・コレクトですね。言葉狩りですよ。単なる認識でそこに特別な感情はないですよ。

岡 マツコ・デラックスさんは、自分で「おかまはこう言うのよ！」って話を披露する。それはいいんですよ。我々が「あいつおかまだからな」って言うのはダメなんです。

（第3回に続く。4月29日18時公開）

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

岡博之（おか・ひろゆき）1958年京都府生まれ。株式会社サンミュージックプロダクション代表取締役社長。お笑いコンビ「ブッチャーブラザーズ」リッキー。1978年東映京都撮影所付属俳優養成所で後の相方ぶっちゃあと出会う。1979年大部屋俳優として太秦で斬られ役だったときに森田健作に誘われ現場マネージャーとして上京。1981年ブッチャーブラザーズを結成。2021年株式会社サンミュージックプロダクションの副社長に就任。2023年同社社長に就任。著書に「サンミュージックなお笑いの夜明けだったよ! 付き人から社長になった男の物語」（晶文社）。