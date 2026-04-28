キタニタツヤが、『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』東京展のイメージソング「肺魚」（読み：ハイギョ）を書き下ろした。

（関連：【映像あり】キタニタツヤ、イメージソング「肺魚」使用 『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』東京展告知映像）

同イベントは、5月29日から8月12日まで上野の森美術館で開催されるもの。今回キタニが書き下ろした楽曲は、フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品から着想を得て、同イベントのために制作されたオリジナル楽曲となっている。なお同楽曲は、本日公開された同イベントの告知映像内で一部を聴くことができる。

＜キタニタツヤ コメント＞

ゴッホの作品をいくつも眺めたその後に「ところで自分はどんな人間なんだろう」と考えた。度々自分が惨めに思えること、くだらないことで時折頭が腫れ上がること、綺麗なもので処理する情報を飽和させていると少し楽なこと。絵画鑑賞は「色のついた鏡」かもしれない。ゴッホという色のついた鏡越しに見えた自分の姿を歌にした。展示に行く皆さんにとっても、鏡としてのゴッホが僕とは全く違う色で立ち現れてくるんだろう。この曲はその際の触媒になれば。

（文＝リアルサウンド編集部）