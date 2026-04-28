核軍縮などについて話し合う、NPT＝核拡散防止条約の再検討会議がアメリカ・ニューヨークで開幕しました。

長崎の被爆者らが傍聴する中、初日からアメリカとイランが非難の応酬を繰り広げました。

（グテーレス国連事務総長）

「今こそ、真の平和への唯一の道である軍縮と核不拡散への取り組みを、改めて誓うべき時だ」

NPT再検討会議は、日本時間の27日にニューヨークの国連本部で開幕しました。

県内からは長崎市の鈴木市長をはじめ、被爆者や高校生平和大使らが現地を訪れ、会議を傍聴しました。

過去2回の会議では、核軍縮の方向性などを示す「最終文書」を採択できず、NPT体制の形骸化が指摘される中、国連のグテーレス事務総長は「この条約に再び命を吹き込む必要がある」と呼びかけました。

会議では、イランが副議長国の一つに選出されることに対し、アメリカが「条約を無視してきた国が、責任ある地位に就くことはNPTに対する侮辱だ」と強く批判。

これに対し、イランはアメリカとイスラエルによるイランの核施設攻撃を「核不拡散体制の根幹への攻撃」と訴えるなど、初日から非難の応酬となりました。

NPT再検討会議は来月22日まで行われ、核軍縮に向けて成果文書を採択できるかが焦点となります。