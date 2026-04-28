◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）

巨人・則本昂大投手（３５）が本拠地初登板初先発し、３回に２失点した。

移籍後初勝利を目指し、移籍後４度目の先発となった。過去３登板は山瀬、大城とバッテリーを組んでいたが、この日は岸田と初バッテリーを形成した。

初回は１０球で３者凡退と上々の滑り出しを見せた。２回１死から５番・野間に初安打となる中前打を浴びたが、その後２死二塁からドラフト１位ルーキーの平川を見逃し三振。内角へ狙い通り直球を決めて雄たけびをあげた。

試合が動いたのは３回。２死三塁から２番・菊池に外角いっぱいのスライダーを左前にはじき返されて先制適時打を献上。さらに一、三塁から４番・坂倉に一塁線を抜かれる適時二塁打を浴びた。

開幕から３登板で防御率１・５０のベテラン右腕。これまでは降板後に中継ぎが逆転を許す試合や、援護のない試合が多く、０勝１敗と勝ち星に恵まれていない。

シーズン序盤のヤマ場となるゴールデンウィーク９連戦の先陣を任された。登板前日は「カードの頭を取れればその後もいい流れでいける。流れを持ってこられるような投球がしたい」と意気込んでいた。

◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月２日 中日（バンテリンドーム） ★ ７回８５球５安打２失点５奪三振

９日 広島（マツダ）雨天中止

１４日 阪神（甲子園） ― ６回９３球２安打無失点３奪三振

２１日 中日（長野） ― ５回９４球１０安打１失点４奪三振