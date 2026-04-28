アミューズ法務部、不正出品巡り声明 “対抗策”をファンに協力呼び掛け「削除しても、同じ者がすぐに出品を繰り返すケースが後を絶ちません」
アミューズの法務部の公式Xが28日更新され、アーティストが制作した作品を無断で複製した不正出品が多数確認されているとし、ファンに対して協力を呼び掛けた。
【写真】「後を絶ちません」不正出品を巡ってファンに協力呼び掛けたアミューズ法務部の投稿
投稿では「当社所属アーティストに関する権利侵害品や違法出品等について、貴重な情報をお寄せいただき、ファンの皆様にいつも感謝しております」と書き出し「お寄せいただいた事例の中には、アーティストが真摯に取り組んで制作された作品などを無断で複製した不正出品が多数確認されております」とした。
続けて「そのような出品について、ECサイトや動画サイト等の運営者に削除を求めるほか、対応を随時しておりますが、削除しても、同じ者がすぐに出品を繰り返すケースが後を絶ちません」と指摘。「当社においても引き続き対応をいたしますが、ファンの皆様が視聴しない・買わないことが、違法・不正行為への対抗策になりますので、ご協力をお願いいたします」と呼び掛けた。
「なお、公式商品かどうかの確認方法につきましては、公式ウェブサイトに掲載されている商品情報とご照合をお願いいたします」と促し、「今後とも当社所属アーティスト及び作品をご愛顧いただけますと大変幸甚です」と結んだ。
【写真】「後を絶ちません」不正出品を巡ってファンに協力呼び掛けたアミューズ法務部の投稿
投稿では「当社所属アーティストに関する権利侵害品や違法出品等について、貴重な情報をお寄せいただき、ファンの皆様にいつも感謝しております」と書き出し「お寄せいただいた事例の中には、アーティストが真摯に取り組んで制作された作品などを無断で複製した不正出品が多数確認されております」とした。
「なお、公式商品かどうかの確認方法につきましては、公式ウェブサイトに掲載されている商品情報とご照合をお願いいたします」と促し、「今後とも当社所属アーティスト及び作品をご愛顧いただけますと大変幸甚です」と結んだ。