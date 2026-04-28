北海道や三陸沖で相次ぐ地震について、SNSでは、過去の映像を流用した投稿や「人工地震」とする誤った情報が投稿されています。

【映像】実際に投稿された誤情報

外国語による投稿も海外で広がりをみせていて、専門家は、観光に影響する可能性もあると指摘します。

20日に発生した三陸沖地震に関する投稿には、「きょう日本を襲った地震」という中国語とともに、過去の地震の映像が流用されています。

この投稿は、28日時点で、90万回以上閲覧されています。

また、返信では、「死体が山積みになっている。メディアをコントロールし、真実を報道させないようにしている」とする誤った情報が投稿されています。

国立情報学研究所の佐藤教授は、「今回の地震では、政府の注意喚起によって、国内では、誤った情報が以前と比べて広がりをみせていないものの、海外で拡散されている傾向がある」と指摘します。

国立情報学研究所佐藤一郎教授「やはりその国の方からすると実情がわからないので偽の情報がもしかすると本当なのかもしれないと思って拡散してしまう」「（誤った情報が拡散されると）日本に観光に行こうと思っていた方が取りやめることになったり非常に経済的な不利益を得るということになると思います」

SNS上では、ほかにも根拠を示さずに「人工地震だ」と説明する投稿など誤った情報が広がっています。

政府は、災害時におけるうその情報や誤った情報は救助活動や復旧の妨げになるとして、安易に投稿・拡散しないよう呼びかけています。（ANNニュース）