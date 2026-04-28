篠田麻里子、2人分の食卓ショット公開「テーブルの装飾が美しい」「料理の盛り付けも綺麗でお店みたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】女優の篠田麻里子が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓の様子を公開した。
【写真】再婚の40歳元AKB「テーブルの装飾が美しい」蓮根のはさみ揚げ・卵かけご飯…2人分の食卓ショット
篠田は、ピンクや白の美しい花が飾られた食卓の写真を投稿。丸いお盆に並べられた大きめの器には、こんがりときつね色に仕上がった蓮根のはさみ揚げと卵焼き、サラダが綺麗に盛り付けられている。他にも、黄身の鮮やかさが際立つ生卵やネギを散らしたきのこの味噌汁などを披露し、「蓮根のはさみ揚げ大好き 卵かけご飯最強です」とつづっている。また、カメラの向かいには娘と思われる女の子が座っており、料理を前に手を合わせる姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「テーブルの装飾が美しい」「花のある暮らしに憧れる」「素敵すぎる」「全部美味しそう」「料理の盛り付けも綺麗でお店みたい」などの声が上がっている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】再婚の40歳元AKB「テーブルの装飾が美しい」蓮根のはさみ揚げ・卵かけご飯…2人分の食卓ショット
◆篠田麻里子、華やかな食卓ショット披露
篠田は、ピンクや白の美しい花が飾られた食卓の写真を投稿。丸いお盆に並べられた大きめの器には、こんがりときつね色に仕上がった蓮根のはさみ揚げと卵焼き、サラダが綺麗に盛り付けられている。他にも、黄身の鮮やかさが際立つ生卵やネギを散らしたきのこの味噌汁などを披露し、「蓮根のはさみ揚げ大好き 卵かけご飯最強です」とつづっている。また、カメラの向かいには娘と思われる女の子が座っており、料理を前に手を合わせる姿が収められている。
◆篠田麻里子の投稿に「花のある暮らしに憧れる」の声
この投稿に、ファンからは「テーブルの装飾が美しい」「花のある暮らしに憧れる」「素敵すぎる」「全部美味しそう」「料理の盛り付けも綺麗でお店みたい」などの声が上がっている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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