2児の母・青木裕子、海苔文字つき焼肉弁当公開「蓋開けたら吹き出しちゃいそう」「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/28】フリーアナウンサーの青木裕子が4月24日、自身のInstagramを更新。息子リクエストの焼肉弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「漢字まで作れちゃうのすごすぎる」海苔の文字添えたボリューム満点肉弁当
青木は「肉が食べたい！と言うので、焼肉弁当」とコメントし、ボリュームたっぷりの焼肉の横に人参のナムル、オクラ、ゆで卵が添えられた弁当を公開。ご飯の上には海苔を切って作った「肉」という文字が乗せられており、「焼くだけだから、あっという間に出来ちゃって、暇だからまた海苔を切ってしまった。もう少し綺麗な 肉 を切りたかった」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「海苔で漢字まで作れちゃうのすごすぎる」「ユーモアたっぷり」「蓋開けたら吹き出しちゃいそう」「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「彩りが綺麗」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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◆青木裕子、焼肉弁当公開
青木は「肉が食べたい！と言うので、焼肉弁当」とコメントし、ボリュームたっぷりの焼肉の横に人参のナムル、オクラ、ゆで卵が添えられた弁当を公開。ご飯の上には海苔を切って作った「肉」という文字が乗せられており、「焼くだけだから、あっという間に出来ちゃって、暇だからまた海苔を切ってしまった。もう少し綺麗な 肉 を切りたかった」とつづっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「海苔で漢字まで作れちゃうのすごすぎる」「ユーモアたっぷり」「蓋開けたら吹き出しちゃいそう」「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「彩りが綺麗」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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