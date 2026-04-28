「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」の全ラインナップが公開ホロライブのちょこのっこフィギュアが表情新たに大集合
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」の全ラインナップが公開された。ECサイト「一番くじONLINE」にて5月21日17時より販売を予定し、価格は1回900円。
本商品は女性VTuberタレントグループ「hololive（ホロライブ）」に所属するタレントをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。一番くじのデスクなどにちょこんと飾れる「ちょこのっこ」フィギュアシリーズがフィーチャーされ、ときのそらさんや白上フブキさんたちが表情を新たに「ちょこのっこ」フィギュアで登場する。
また、ラストワン賞ではイラストレーターによる描き起こしイラストを使用したタペストリーがラインナップ。
「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」各等賞
ときのそら賞 ときのそら
・全1種
・サイズ：約4.5cm
ロボ子さん賞 ロボ子さん
・全1種
・サイズ：約4.5cm
アキ・ローゼンタール賞 アキ・ローゼンタール
・全1種
・サイズ：約4.5cm
白上フブキ賞 白上フブキ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
夏色まつり賞 夏色まつり
・全1種
・サイズ：約4.5cm
百鬼あやめ賞 百鬼あやめ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
癒月ちょこ賞 癒月ちょこ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
大空スバル賞 大空スバル
・全1種
・サイズ：約4.5cm
AZKi賞 AZKi
・全1種
・サイズ：約4.5cm
大神ミオ賞 大神ミオ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
さくらみこ賞 さくらみこ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
猫又おかゆ賞 猫又おかゆ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
戌神ころね賞 戌神ころね
・全1種
・サイズ：約4.5cm
星街すいせい賞 星街すいせい
・全1種
・サイズ：約4.5cm
兎田ぺこら賞 兎田ぺこら
・全1種
・サイズ：約4.5cm
不知火フレア賞 不知火フレア
・全1種
・サイズ：約4.5cm
白銀ノエル賞 白銀ノエル
・全1種
・サイズ：約4.5cm
宝鐘マリン賞 宝鐘マリン
・全1種
・サイズ：約4.5cm
角巻わため賞 角巻わため
・全1種
・サイズ：約4.5cm
常闇トワ賞 常闇トワ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
姫森ルーナ賞 姫森ルーナ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
雪花ラミィ賞 雪花ラミィ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
桃鈴ねね賞 桃鈴ねね
・全1種
・サイズ：約4.5cm
獅白ぼたん賞 獅白ぼたん
・全1種
・サイズ：約4.5cm
尾丸ポルカ賞 尾丸ポルカ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
ラプラス・ダークネス賞 ラプラス・ダークネス
・全1種
・サイズ：約4.5cm
鷹嶺ルイ賞 鷹嶺ルイ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
博衣こより賞 博衣こより
・全1種
・サイズ：約4.5cm
風真いろは賞 風真いろは
・全1種
・サイズ：約4.5cm
音乃瀬奏賞 音乃瀬奏
・全1種
・サイズ：約4.5cm
一条莉々華賞 一条莉々華
・全1種
・サイズ：約4.5cm
儒烏風亭らでん賞 儒烏風亭らでん
・全1種
・サイズ：約4.5cm
轟はじめ賞 轟はじめ
・全1種
・サイズ：約4.5cm
ラストワン賞 タペストリー
・サイズ：B2
⋱ 全ラインナップ公開 ⋰- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 28, 2026
一番くじ ホロライブ
ちょこのっこコレクション 2026ver.
📅5月21日(木)17:00より
一番くじONLINEにて販売開始予定
ちょこのっこフィギュアが
表情新たに大集合✨
商品詳細
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一番くじONLINE
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