【一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.】 5月21日17時より販売開始 価格：1回900円 取扱店：一番くじONLINE限定

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」の全ラインナップが公開された。ECサイト「一番くじONLINE」にて5月21日17時より販売を予定し、価格は1回900円。

本商品は女性VTuberタレントグループ「hololive（ホロライブ）」に所属するタレントをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。一番くじのデスクなどにちょこんと飾れる「ちょこのっこ」フィギュアシリーズがフィーチャーされ、ときのそらさんや白上フブキさんたちが表情を新たに「ちょこのっこ」フィギュアで登場する。

また、ラストワン賞ではイラストレーターによる描き起こしイラストを使用したタペストリーがラインナップ。

「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」各等賞

ときのそら賞 ときのそら

・全1種

・サイズ：約4.5cm

ロボ子さん賞 ロボ子さん

・全1種

・サイズ：約4.5cm

アキ・ローゼンタール賞 アキ・ローゼンタール

・全1種

・サイズ：約4.5cm

白上フブキ賞 白上フブキ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

夏色まつり賞 夏色まつり

・全1種

・サイズ：約4.5cm

百鬼あやめ賞 百鬼あやめ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

癒月ちょこ賞 癒月ちょこ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

大空スバル賞 大空スバル

・全1種

・サイズ：約4.5cm

AZKi賞 AZKi

・全1種

・サイズ：約4.5cm

大神ミオ賞 大神ミオ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

さくらみこ賞 さくらみこ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

猫又おかゆ賞 猫又おかゆ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

戌神ころね賞 戌神ころね

・全1種

・サイズ：約4.5cm

星街すいせい賞 星街すいせい

・全1種

・サイズ：約4.5cm

兎田ぺこら賞 兎田ぺこら

・全1種

・サイズ：約4.5cm

不知火フレア賞 不知火フレア

・全1種

・サイズ：約4.5cm

白銀ノエル賞 白銀ノエル

・全1種

・サイズ：約4.5cm

宝鐘マリン賞 宝鐘マリン

・全1種

・サイズ：約4.5cm

角巻わため賞 角巻わため

・全1種

・サイズ：約4.5cm

常闇トワ賞 常闇トワ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

姫森ルーナ賞 姫森ルーナ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

雪花ラミィ賞 雪花ラミィ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

桃鈴ねね賞 桃鈴ねね

・全1種

・サイズ：約4.5cm

獅白ぼたん賞 獅白ぼたん

・全1種

・サイズ：約4.5cm

尾丸ポルカ賞 尾丸ポルカ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

ラプラス・ダークネス賞 ラプラス・ダークネス

・全1種

・サイズ：約4.5cm

鷹嶺ルイ賞 鷹嶺ルイ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

博衣こより賞 博衣こより

・全1種

・サイズ：約4.5cm

風真いろは賞 風真いろは

・全1種

・サイズ：約4.5cm

音乃瀬奏賞 音乃瀬奏

・全1種

・サイズ：約4.5cm

一条莉々華賞 一条莉々華

・全1種

・サイズ：約4.5cm

儒烏風亭らでん賞 儒烏風亭らでん

・全1種

・サイズ：約4.5cm

轟はじめ賞 轟はじめ

・全1種

・サイズ：約4.5cm

ラストワン賞 タペストリー

・サイズ：B2

(C) COVER