高知で輝く人を紹介する「キラッ人」。

今回は、高知の伝統工芸のひとつ「土佐和紙」で染色作家として新たな挑戦を始めた71歳の女性です。



いの町の土佐和紙工芸村くらうどの一角に和紙職人が作業する工房があります。

職人が漉いた土佐和紙を蒸気の熱で乾燥させているのは浜田三枝さん(71)。



平安時代から続く土佐和紙の工房・浜田和紙。厚さわずか0.03ミリの向こうが透けるほど薄い紙「土佐典具帖紙」を手漉きできる技術を評価され、先代の幸雄さん(故)は高知県内初の人間国宝にもなりました。





三枝さんは1976年(昭和51年)に浜田家へ嫁ぎ、土佐和紙製造の家業を少しずつ手伝っていましたが、2002年(平成14年)頃から義理の母・節子さんが担っていた和紙の染色を引き継ぐようになりました。現在は土佐典具帖紙を手漉きする幸雄さんの技術を三枝さんの息子・洋直さんと治さんの兄弟が受け継ぎ、三枝さんはいまも染色を担っています。浜田和紙として発注を受け三枝さんが染めた和紙です。三枝さんが染色をし始めた頃はちぎり絵に使う色紙の需要が盛んで、月に数千枚染めたといいます。和紙の厚みや質感だけでなく色や柄の表現の違いで可能性は無限に広がります。そんな豊かな色彩を生み出してきた三枝さんですがこの春、オリジナル作品を考案し独立した和紙の染色作家としてデビューしました。はじめてのオリジナル作品が土佐和紙工芸村くらうどのロビーにあります。和紙全体に型染めされた菊の花の模様が美しく浮かび上がっています。恥ずかしそうにしながらも作品にはこだわりが光ります。光の当たり方や時間の経過によって色の深まりが変わる天然素材ならではの味を表すため作品に「渋相」と名付けました。さらにもうひとつ、ポップな色合いと柔らかさが融合した作品も自身の作家デビューに用意しました。これらの作品はどうやって作っているのでしょうか。と、その前に―連れてきてもらったのは土佐典具帖紙共同作業場。全盛期には200もの業者がいた土佐典具帖紙は長年ここで、大量に原料となる楮の仕込みをしていました。今、土佐典具帖紙を手漉きできる職人はわずか数人です。染める作業は共同作業場の一角にある小屋で行っています。染め場といわれるこの小屋の中は窓ガラスや道具などあらゆるところに染料の飛び散った跡が残っています。和紙を染めるのは1枚ずつ。上に型を置き、柿渋に顔料を混ぜた染料で模様を染めていきます。液だれなどをして作品を汚してしまわないように型の素材や使う道具にはこだわっていてここは非公開。全体を均一に染めるため意識を手に集中させます。型を外して干してみると美しい菊の花が和紙を上品に彩ります。しかし、三枝さんは納得していない様子です。手作業だから生み出せる繊細さが一番大切な要素です。紙自体の美しさが注目されがちな土佐和紙ですが、需要が減り機械化が進む中、手漉き和紙の魅力を彩から引き出すため71歳の新人作家は生涯現役で挑戦し続けます。